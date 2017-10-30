Магас, 30 октября, 2017, 14:28 — ИА Регнум. В Ингушетии в эти дни вспоминают скорбную дату в истории народа — 25-летие осетино-ингушского конфликта. На мемориале памяти жертв осени 1992 года в Назрани утром, 30 октября, прошел митинг. В нем приняли участие представители органов власти, общественных и молодежных организаций, студенты и школьники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Скриншот страницы YouToube пользователя Kavkaz.Realii Осетино-ингушский конфликт. 1992

Митинг завершился коллективной молитвой по погибшим. На мемориале установлены плиты с именами около 500 погибших во время вооруженного конфликта и более 190 пропавших без вести. Сегодня же в Пригородном районе в память о жертвах этих трагических событий будет открыт памятник «Дорога жизни», автором которого является народный художник России Мурат Полонкоев.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к жителям республики с призывом не забывать горькие уроки истории и сделать все, чтобы у ингушского народа больше не было таких трагедий.

«Мы понимаем, что этот конфликт не был нужен ни ингушскому, ни осетинскому народам, мы всегда жили в атмосфере взаимопонимания и дружбы. И сегодня мы отдаем дань глубокой памяти погибшим в трагические дни осени 1992 года, скорбим о тех, кто вопреки здравому смыслу стал жертвами бессмысленного вооруженного насилия», — написал ингушский лидер в обращении.

Он отметил, что одна из самых скорбных дат в современной истории народа Ингушетии затронула судьбы многих тысяч людей. По словам Евкурова, «конфликт не нужен был в первую очередь простому народу, но непродуманная политика сделала свое грязное дело».

Памятник, который открывается сегодня в Пригородном районе, будет напоминать всем ингушам о тех скорбных днях и о том, как удалось спасти большую часть населения от большой беды. Сунженскому району пришлось, по словам главы районной администрации Иссы Хашагульгова, принимать и размещать людей, бежавших через горы из зоны конфликта.

«Длинной вереницей через Ассинское ущелье, по нехоженым тропам жители сёл Пригородного района спустились на равнинную часть Сунженского района. Для тысяч людей этот сложный и опасный путь оказался настоящей дорогой жизни», — приводит слова Хашагульгова интернет-газета «Ингушетия».

Всего из мест постоянного проживания в Пригородном районе и столице Северной Осетии вынуждены были бежать более 60 тыс. человек. Для них в окрестностях предгорного села Алкун был разбит специальный лагерь. Беженцам помогали одеждой, продуктами питания, оказывали медицинскую помощь.

Напомним, в октябре-ноябре 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии разразился осетино-ингушский конфликт. В течение октября 1992 года на территории района были убиты несколько представителей ингушей. На сессии трёх районных советов Ингушетии и депутатской группы Пригородного района был принято решение о создании отрядов самообороны. Они должны были осуществлять охрану населённых пунктов Пригородного района Северной Осетии, где проживали ингуши, до тех пор, пока Ингушетии не будут переданы все отторгнутые во время репрессии ингушей в 1944 году земли.

Однако Верховный Совет Северо-Осетинской ССР потребовал разоружения ингушских отрядов и разблокирования всех населённых пунктов. В противном случае депутаты пригрозили провести боевую операцию с использованием республиканской гвардии и отрядов народного ополчения. Противостояние накалялось, ни одна из сторон не хотела уступать, считая свои притязания на Пригородный район справедливыми.

В результате вечером 30 октября начался обстрел из крупнокалиберных пулемётов ингушских кварталов в сёлах Камбилеевка и Октябрьское. В ночь на 31 октября столкновения между осетинскими и ингушскими вооружёнными формированиями произошли в этих селениях, а также в селах Дачное и Куртат.

Активная фаза вооруженного конфликта происходила пять дней — до четвёртого ноября. 1 ноября в зону конфликта были введены войска. Президент РФ Борис Ельцин ввел на территории обеих республик чрезвычайное положение. В ходе противостояния погибло 608 человек (490 ингушей и 118 осетин), несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Большие разрушения были нанесены жилым строениям и предприятиям.

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