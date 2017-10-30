Москва, 30 октября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Россия и Украина обсуждают вопрос урегулирования долга Киева перед Москвой в $3 млрд через посредников, заявил 30 октября заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

Он отметил, что прямых контактов с Украиной нет.

«Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты», — добавил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной по выплате долга в $3 млрд. По словам министра, основным условием является полное возвращение долга.

Напомним, в 2013 году президент России Владимир Путин и бывший президент Украины Виктор Янукович договорились о получении Киевом кредита в размере $15 млрд через размещение ценных бумаг. 20 декабря 2013 года Россия выкупила облигации на сумму $3 млрд.

Через два месяца на Украине был совершен государственный переворот, и Янукович был вынужден покинуть страну. Новые представители власти на Украине отказались признать долг и назвали его «взяткой».

После того как 18 декабря 2015 года Киев ввел мораторий на выплату долга, Москва подала иск против Украины в Высокий суд Лондона.