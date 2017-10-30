Вашингтон, 30 октября, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Охотой на ведьм, направленной на цели «злой политики», назвал 29 октября президент США Дональд Трамп расследование предполагаемых связей его предвыборного штаба и России, якобы оказавшей ему поддержку в гонке против бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, сообщает CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С таким заявлением Трамп выступил в своем микроблоге в Twitter.

«Демократы используют эту ужасную (и негативную для нашей страны) охоту на ведьм, преследуя цели злой политики, однако республиканцы теперь дают им отпор так, как никогда прежде», — написал глава Белого дома.

Трамп также указал на то «ярость и единство» Республиканской партии, вызванные отсутствием расследования того, что бывшая первая леди Клинтон стояла за подготовкой «поддельного» досье против Трампа, за «урановой» сделкой с Россией, удалила более 33 тыс. электронных писем и сделала многое другое.

Читайте также: Трамп сообщил о «единстве» республиканцев из-за Клинтон

«Вместо этого они ищут выдуманный «сговор» Трампа с Россией, которого не существует», — продолжил глава Белого дома.

Напомним, серия заявлений Трампа была сделана на фоне того, как присяжные 27 октября одобрили обвинительный акт в отношении фигурантов расследования предполагаемого сговора членов предвыборного штаба США с Россией. По некоторой информации, аресты в рамках этого расследования могут быть сделаны уже 30 октября.

Читайте также: Расследование связей Трампа и РФ: Скоро могут начаться аресты

Также необходимо обратить внимание на то, как в очередной раз поднимается тема подписанного тогдашним главой американской дипломатии Клинтон соглашения, которое отдало, по сути, России контроль над большинством акций одного из крупнейших производителей урана в США.