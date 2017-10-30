Новосибирск, 30 октября, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области выходит из концессионного соглашения по строительству двух мусоросортировочных комплексов с полигонами. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 30 октября, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Глава региона распорядился направить концессионеру официальное уведомление о выходе региона из мусорной концессии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сортировка мусора

«Прошу сегодня в адрес концессионера направить официальное уведомление с намерением нашей стороны расторгнуть соглашение, чтобы чётко была обозначена наша позиция», — подчеркнул Травников.

Врио главы области также поручил представить итоговый доклад о деятельности рабочей группы по проекту, попросив обобщить предложения и замечания, которые ранее поступили от депутатов, представителей общественности и других членов рабочей группы.

«Что можно сказать по этому заявлению Травникова. Первое, по уставу Новосибирской области губернатор — высшее должностное лицо в регионе и одновременно председатель правительства области. Позицию по заключению, изменению или расторжению должно формулировать правительство Новосибирской области. Эта позиция выражается в постановлении правительства, которое по должности должен подписать Травников. Только на основании такого постановления правительства области министр ЖКХ будет вправе направить письмо концессионеру о намерении Новосибирской области выйти (расторгнуть) из концессионного соглашения. Никакие другие указания или распоряжения не являются лигитимными и будут вступать в противоречия с разделом 20 «Прекращение соглашения», которым очень детально прописан механизм расторжения концессионного соглашения. Поэтому я не знаю, кому врио губернатора дал такое распоряжение и как этот кто-то будет его исполнять. Я думаю, министр юстиции хорошо знает порядок расторжения соглашения, в т.ч. раздел 20 соглашения, но почему врио губернатора идёт таким неправовым путём, мне не понятно. Сегодня прошло заседание правительства Новосибирской области, на котором вопрос о расторжении даже не ставился. Так что я расцениваю этот ход врио губернатора как обычный пиар, рассчитанный только на СМИ, которые плохо ориентируются в юридических тонкостях механизма расторжения таких сложных концессий», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Вадим Агеенко.

Во сколько обойдется региональному бюджету возможное расторжение договора, пока не сообщается. Но цифра в любом случае будет ощутимой. Концессионер может потребовать компенсацию за понесённые убытки, в том числе потерянной выгоды в течение трех лет (упущенная выгода), «но не более 300 миллионов рублей».

В то же время председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что какой бы ни была цена расторжения данного соглашения, она ниже, чем заложенная в нем долговременная нагрузка на областной бюджет и карманы новосибирцев.

«Было бы очень неплохо детально разобраться, кто пролоббировал принятие столь невыгодного для региона контракта, и предложить этим прекрасным людям компенсировать нанесённый области ущерб. Говорю это, понимая, что мои слова останутся лишь пожеланием», — отметил ИА REGNUM Антонов.

А вот управляющий партнер DSO Consulting СергейДьячков полагает, что правительство области может договориться с несостоявшимся концессионером о том, что цена выхода из концессии будет нулевой.

«Об этом вице-губернатор Сергей Сёмка, в частности, говорил на нашей конференции. В любом случае, общественность должна пристально следить за происходящим в отношении концессии, а чиновники, заведшие область в этот блуд, должны понести ответственность. Демократия только тогда чего-то стоит, когда готова защищаться и побеждать», — высказал ИА REGNUM свое мнение Дьячков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мусорная концессия действительно вызывает немало вопросов у самых различных групп населения Новосибирской области: от дачников и экологов до депутатов и представителей Росавиации. После многих месяцев активного, порой скандального, обсуждения концессионного соглашения, региональное управление Федеральной антимонопольной службы потребовало от правительства Новосибирской области разорвать два дополнительных соглашения к мусорной концессии.

Врио губернатора региона Андрей Травников также отметил, что концессия может быть расторгнута или «переформатирована».

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Основные претензии к соглашению заключаются в том, что в результате реализации концессионного соглашения увеличатся тарифы на вывоз мусора в 3—5 раз, кроме того, близкое расположение мусорных полигонов к аэродромам может привести к падению самолётов, есть свои претензии и у экологов. Свои замечания, в том числе и к экономической стороне концессии, есть и депутатов Законодательного собрания области.