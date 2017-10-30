Киев спит и видит возвращение Крыма и Донбасса: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Попытка не пытка: можно ли вернуть доверие между Москвой и Вашингтоном;
- Долг платежом красен: Россия готова к диалогу с Киевом;
- Военные задачи: когда в Сирии будут уничтожены все террористы;
- Мечтать не вредно: возвращение Крыма и Донбасса — это только сон;
- Альтернативы нет: криптовалюта не заменит рубль;
- Установить причины катастрофы: обследован фюзеляж разбившегося Ми-8.