Москва, 30 октября, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Прошедшая пятница не только оказалась очень удачным днем для нефтяного рынка, но и привела к сдвигам с точки зрения технической картины для обоих эталонных сортов нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай. Стоимость североморской смеси Brent очень активно выросла до $60,65 за баррель, а американский легкий сорт WTI — выше уровня $54,05 за баррель.

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«Поводом для покупок нефти послужили следующие события. Саудовская Аравия высказалась за продление сроков действия сделки ОПЕК+ о сокращении и после марта 2018 г. У России пока нет однозначного решения по этому вопросу», — полагает эксперт.

З0 ноября состоится очередное заседание ОПЕК. В нём примут участие министры энергетики всех стран, участников сделки по сокращению добычи. Возможны различные варианты предлагаемых решений, с учетом того, что нефть уже практически достигла целевого уровня в $60 за баррель, о котором говорили многие лидеры нефтедобывающих стран.

«Дополнительным фактором, поддержавшим рост нефтяных котировок, стала информация об удорожании добычи сланцевой нефти в США. Если инвестиции в разведывание и добычу будут обходиться дороже, то и сама добыча может испытывать ограничение роста в будущем», — отметил Чернобай.

Сегодня, 30 октября, нефтяные котировки продолжают удерживаться вблизи достигнутых уровней. Brent стоит $60,80 за баррель, WTI — выше $54 за баррель. В случае сохранения сложившихся тенденций в обозримом будущем Brent может протестировать отметку $62,12 за баррель, а WTI будет стремиться к уровню $55 за баррель.

«На этой неделе традиционное влияние на нефтяные котировки будут оказывать регулярные отчеты американского института нефти, информационного агентства министерства энергетики США, а также от нефтесервисной компании Baker Hughes о динамике количества буровых установок в США», — считает эксперт.

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