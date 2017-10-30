Вашингтон, 30 октября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Первые аресты в деле о предполагаемом сговоре представителей предвыборного штаба нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с Россией могут состояться уже в ближайшее время, сообщает Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп Иногурация

По некоторой информации, первые аресты могут быть произведены уже 30 октября. Так, 27 октября жюри присяжных одобрило выдачу обвинительного акта, содержание которого было решено не разглашать.

Напомним, в начале 2017 года ряд разведывательных служб США пришел к выводу, что российские власти вмешались в выборы президента США на стороне Трампа, оказав бывшему телеведущему поддержку против его основного соперника — бывшей первой леди США Хиллари Клинтон.

Расследованием возможных связей предвыборного штаба Трампа и Москвы занялся бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

Необходимо отметить, что информация о готовящихся арестах появилась на фоне заявления одного из членов предвыборного штаба Хиллари Клинтон, который указал на то, что первоначальное расследование связей Трампа и Москвы финансировалось в том числе из средств демократов.