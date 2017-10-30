Оренбург, 30 октября, 2017, 12:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области принятие закона, позволяющего гражданам перечислять средства за услуги ЖКХ непосредственно ресурсоснабжающим организациям, позволит на системном уровне устранить существующую на сегодняшний день ситуацию, при которой, по информации Минстроя, долги управляющих компаний превышают 250 млрд рублей, при том что собираемость платежей с населения составляет около 95%, то есть средства, собранные с потребителей, но не перечисленные ресурсоснабжающим компаниям, используются не по назначению. Фактически управляющие компании используют деньги населения в качестве кредитных, считает депутат Заксобрания региона Андрей Рейзлер («Единая Россия»). Как отметил парламентарий в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, причиной нового витка обсуждений этой темы стали неоднократные факты отключений многоквартирных домов от услуг, когда на самом деле жильцы всё оплачивают вовремя. На данное положение дел следует обратить внимание как исполнительной власти, так и прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

Позитивно оценил инициативу Минстроя РФ и депутат Заксобрания региона Максим Амелин (КПРФ). С его точки зрения, прямые расчёты позволят снизить число мошенничеств в сфере ЖКХ, поскольку есть нечистоплотные управляющие компании и ТСЖ, не отказывающие себе в корыстных финансовых махинациях.

Амелин подчеркнул, что в стране необходима единая энергосистема. Без посредников. Поскольку посредничество сказывается на величине тарифа. Без лишних звеньев тариф, например, на электроэнергию был бы меньше.

Руководитель рабочей группы «Общество и власть. Прямой диалог» Оренбургского отделения ОНФ Владмир Данильчук в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что, с одной стороны, граждане выиграют, поскольку деньги не будут аккумулироваться в УК и ТСЖ, значит, не будут «крутиться» и оседать в карманах нечистоплотных руководителей компаний. Но с другой стороны, неизбежно возникнет проблема расчётов за общедомовые нужды.

«Будет этап путаницы. Люди, которые разрабатывают законопроект и принимают решение, далеки от реальной жизни. Они живут в иных условиях, в частных домах, где этой проблемы нет в принципе. За ОДН сейчас, по большому счёту, на себя берёт ответственность управляющая компания. Она определяет ОДН, а жители платят», — сказал активист ОНФ.

Напомним, что Минстрой РФ разработал законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям. Документ предусматривает отстранение управляющих компаний от сбора средств с населения. Появится единая форма платёжного документа. Инициаторы законопроекта считают, что ликвидация посредника благотворно повлияет на ситуацию, связанную с долгами за потреблённые ресурсы.

За второй квартал 2017 года объём задолженности, накопленной управляющими компаниями в России, составляет порядка 250 млрд рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбурсгкой области, ежегодно долг населения за ЖКУ увеличивается в среднем на 4—6%. На начало апреля 2017 года задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила 2,64 млрд руб., из них 1,55 млрд рублей — просроченный долг. Доля задолженности населения в общей дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций составляет порядка 70%.

Кроме этого, на рынке жилищно-коммунальных услуг присутствуют недобросовестные управляющие компании, которые собирают платежи с населения, но несвоевременно рассчитываются с поставщиками ресурсов. Зачастую средства «оседают» на счетах управляющих компаний и ТСЖ и не доходят до поставщиков коммунальных услуг. По данным на 1 марта 2017 года, долги недобросовестных УК и ТСЖ составили 115,5 млн руб., из них 120,7 млн рублей задолжали управляющие компании-банкроты и те, кто приостановил вид деятельности.

Добавим, некоторые управляющие компании и ТСЖ уже перешли на прямые расчёты жильцов с ресурсоснабжающими организациями. При этом без путаницы, которой и опасаются эксперты, не обошлось. Так, в Свердловской области после перевода жильцов на прямые расчёты выяснилось, что граждане, проживающие в домах, обслуживаемых одной из управляющих компаний, которые вовремя оплачивали коммунальные услуги, оказались должны ресурсникам.