Сургут, Югра, 30 октября, 2017, 13:24 — ИА Регнум. После визита председателя следственного комитета Александра Бастрыкина в Сургут в ХМАО наметились серьезные подвижки в расследовании резонансных дел. Арестованы сотрудник Госавтоинспекции из поселка Перегребное Октябрьского района и подозреваемые в истязании девочки из Таджикистана, начата проверка действий следователей, в чьем производстве находилось уголовное дело о трагическом ДТП декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР.

(сс) jarmoluk Арест

Перегребное: арест, два дела, проверка хода следствия

ИА REGNUM информировало о визите главного следователя страны в ХМАО 27 октября 2017 года. Александр Бастрыкин провел второе оперативное оперативное совещание в экономической столице Югры, в Сургуте, за календарный месяц. Первым делом последней повестки было смертельное ДТП в поселке Перегребное Октябрьского района от 29 сентября 2017 года. Полицейский УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД, сбил 15-летнего подростка на скутере. В результате наезда несовершеннолетний погиб. Свидетели трагедии едины — водитель УАЗа был пьян и незадолго до ДТП покупал в поселковом магазине водку. Было возбуждено уголовное дело. Земляки подростка полагают, что статью уголовного дела госавтоинспектора пытались смягчить. Предположения возникли на основании письма из ГИБДД, полученном замглавы поселка Дмитрием Мельниченко. Кроме того, по словам самого Мельниченко, он был избит при обыске.

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«По версии следствия, сотрудник ГИБДД находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, следствие квалифицировало действия обвиняемого как халатность, поскольку, достоверно зная, что на обслуживаемой им территории несовершеннолетний управляет мотоциклом в отсутствие прав, обвиняемый не принял мер к задержанию транспортного средства и помещению его на спецстоянку, что в дальнейшем привело к ДТП с участием подростка», — сообщает пресс-служба СКР.

По итогам совещания и по прямому указанию Александра Бастрыкина в отношении сотрудника ГИБДД возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Расследование поручено Главному следственному управлению СКР.

Обвиняемый сотрудник Госавтоинспекции взят под стражу 28 октября. Уволен заместитель руководителя Няганского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ХМАО, который дал указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у Дмитрия Мельниченко. Законность действий полицейских проверяется в рамках уголовного дела. Будет дана оценка роли руководства регионального следственного управления в части процессуального контроля за ходом расследования дела «пьяного полицейского», сообщают в СУ СКР. В региональных СМИ появилась пока официально не подтвержденная информация о задержании начальника отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД по Октябрьскому району Евгения Мухортикова.

Общественность негодует: «Зачем тогда суд?»

В день визита Александра Бастрыкина регион потрясло известие об изменении меры пресечения — с содержания под стражей на подписку о невыезде — водителю грузовика Volvo, который проходит обвиняемым по делу о гибели 12 человек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 4 декабря 2016 года.

Напомним, по версии следствия, 33 человека — юные акробаты и тренеры СДЮСШОР «Сибиряк» — ехали из Ханты-Мансийска в направлении города Нефтеюганска на автобусе Karosa С934.1351. На 926-м километре автомобильной дороги Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» автобус столкнулся с идущим навстречу тягачом Volvo FH 12 420, выехавшим на встречную полосу. Столкновение привело к изменению траектории движения автобуса, после чего он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся со следовавшим за Volvo грузовым тягачом «Скания 113». К трагедии, по версии следствия, привели действия водителя седельного тягача VOLVO. В результате ДТП погибли 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей. А также 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести. Все пассажиры автобуса и родственники погибших признаны потерпевшими.

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По делу, которое слушается с весны 2017 года в Ханты-Мансийске, директору МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»), водителю автобуса и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки — по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а водителю грузовика Volvo — по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей»). Трое обвиняемых мужчин до 27 октября были заключены под стражу, директор спортшколы находилась под домашним арестом. Однако водитель Volvo и директор спортшколы на минувшей неделе были отпущены под подписку о невыезде, и под арестом на ближайшие три месяца остались водитель автобуса и представитель перевозчика.

По мнению потерпевших в ДТП, суд направлен на то, чтобы отправить в заключение «стрелочников».

"Родители потерпевших в шоке. Общественность негодует: компетентность следственной бригады ставится под сомнение, суд не объективен!», — пишут в очередной петиции, обращенной к председателю главного СУ СКР Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, жители ХМАО.

Потерпевшие опасаются, что водитель Volvo избежит, по их мнению, заслуженного наказания и отделается годом колонии-поселения. Судья пояснила им, что согласно законам РФ, содержание под стражей либо домашний арест обвиняемых по статьям средней тяжести не может превышать полугода, а водитель автобуса и представитель перевозчика обвиняются по более тяжкой статье и подозреваются в сговоре как минимум.

«Главный виновник останется на свободе или получит не соразмерный срок тому преступлению, которое он совершил! Он не признал свою вину до сих пор, ехал без прав и не помогал пострадавшим после аварии. Если наше правосудие будет таким снисходительным, скоро мы все окажемся под колесами неуправляемых грузовиков! На скамье подсудимых так и не оказались ни представители спортивных комитетов, ни курирующие спорт чиновники. Нет ни одного виновного ответственного человека — во всем оказались виноваты родители! Зачем тогда суд?» — пишут потерпевшие.

В Главном управлении СУ СКР поясняют, что несмотря на судебное разбирательство, следствие идет своим чередом.

«Следователям предстоит тщательно проверить, изучить и оценить действия (бездействие) всех ответственных за перевозку детей представителей государственных органов, курирующих сферу образования, спорта и перевозок в регионе, а также действия сотрудников полиции в части обеспечения безопасности юных спортсменов. По поручению Александра Бастрыкина соответствующим контрольным подразделением центрального аппарата уже начата проверка действий следователей, в чьем производстве находилось уголовное дело. В частности, будет проверено, насколько полно и всесторонне ими исследовались все обстоятельства произошедшего, в том числе и роль должностных лиц», — сообщает пресс-служба СКР.

Главный следователь страны неоднократно говорил о недопустимости формального подхода в деле о декабрьском ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Но родители погибших детей и потерпевшие продолжают настаивать на необъективности следствия и суда.

Сургут: подозреваемые арестованы

Третье громкое дело, которое взял под личный контроль председатель СУ СКР Александр Бастрыкин — дело о 12-летней гражданке Таджикистана. Напомним, ребенка родственники насильно удерживали в квартире в течение двух лет. Обнаружили ее по сигналу соседей. Девочка госпитализирована с ожогами и давними переломами в медучреждение Сургута. Следственные органы возбудили два уголовных дела по фактам нанесения телесных повреждений и истязания.

По предварительным данным, девочка прибыла в город Сургут из Республики Таджикистан в сентябре 2015 года по доверенности от родителей. С этого времени она проживала в семье своих родственников — супружеской пары, у которой было еще трое малолетних детей. Девочке на протяжении долгого времени наносились телесные повреждения, сообщает следствие.

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Сегодня, 30 октября, родственники девочки, 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, заключены под стражу. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений по пп. «в», «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и пп. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Дети подозреваемых помещены в социальное учреждение. В ходе их осмотра, проведенного врачами, видимых телесных повреждений не выявлено, между тем следствием назначены судебно-медицинские экспертизы, который позволят установить отношение заточителей к родным детям.

На данный момент в Сургут прибыл отец пострадавшей несовершеннолетней гражданки Таджикистана. Следствием допрашиваются работники подразделения по вопросам миграции, опеки, участковый, подразделения по делам несовершеннолетних и прочие ответственные лица.