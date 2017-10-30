Красногорск, 30 октября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. С начала 2017 года в Подмосковье благодаря процедурам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились более 1,5 тыс. детей, сообщается 30 октября на сайте правительства Московской области.

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«В январе-сентябре 2017 года в Московской области выполнено более 2,4 тысячи процедур ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования, родилось более полутора тысяч долгожданных детей», — заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Отмечается, что всего в 2017 году за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) запланировано проведение 3820 процедур ЭКО, тогда как в начале года план составлял 2820 процедур.

На сегодняшний день жительницам столичного региона в рамках ОМС процедура ЭКО оказывается в 23 медицинских организациях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери. При этом длительность ожидания процедуры составляет не более 30 дней.

Для того чтобы оформить квоту на ЭКО за счет ОМС в первую очередь необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства для проведения предварительного обследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области за первые полгода 2017 года родились 43 080 детей, в 2016 году — 96 808 детей. В этом году в Московской области был открыт областной центр материнства и детства в Наро-Фоминске, Коломне, Щелкове, Раменском и Сергиевом Посаде.