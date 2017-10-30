Ростов-на-Дону, 30 октября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Киев проигнорировал заседания комитетов Парламентской ассамблеи ЧЭС, известна дата открытия нового кладбища, как можно добраться до «Платова», что не так на «Ростов-Арене», и кто травит собак на Дону: чем запомнится минувшая неделя в Ростове-на-Дону — в специальном обзоре ИА REGNUM.

BeSignNet Кладбище

Украинский жест

Киев проигнорировал заседания комитетов Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, которые состоялись 25 октября в Ростове-на-Дону. Международная организация объединяет 12 государств (Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина). Главная цель её создания — развитие сотрудничества, мира и стабильности в бассейне Чёрного моря.

Кроме того, Украина не пригласила российскую сторону на осеннее заседание Генассамблеи международной организации, которое пройдёт в ноябре.

«А это вообще возмутительно, ведь всегда сторона-организатор приглашает, невзирая ни на какие сложности, ведь известно, что существуют, к сожалению, в ЧЭС разногласия между некоторыми участниками, но за всю 25-летнюю историю нашей международной организации такого не было, чтобы кому-нибудь из участников не поступило приглашения. Беспрецедентный политический казус! Нарушение правил приличия, международных норм. По сути — это открытый вызов самому принципу нашей ПАЧЭС и всем странам-участницам, в неё входящим», — цитирует «Комсомольская правда» депутата Госдумы («Справедливая Россия») Михаила Емельянова.

Стоит отметить, что это не первый случай полного игнорирования украинской стороной заседаний организации Черноморского экономического сотрудничества. Так, в марте 2016 года в Ростов-на-Дону прибыли члены делегаций 11 стран. Тогда Донской край впервые стал площадкой для проведения заседания представителей ОЧЭС. И тогда представители сопредельного государства участия в заседании, вероятно, решили не принимать.

Где будут хоронить ростовчан?

В Ростове-на-Дону спустя несколько лет всё-таки окончательно решён вопрос, где и когда будет открыто новое кладбище для ростовчан. Погост будет построен в Мясниковском районе на участке площадью 40 гектаров на землях колхоза «Колос». Положительное решение Госэкспертизы получено. Ввод в эксплуатацию должен произойти ‪до 30 июля 2018 года. Территория рассчитана на 29 тыс. могил. Стоимость объекта составляет около 268 млн рублей.

Отметим, что ранее сообщалось об участке площадью 80 га, который рассчитан на 16 лет. Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров заметил, что нынешний погост рассчитан на 5−6 лет, и этот объект полностью решить проблему не может.

Примечательно, что к строительству дороги, которая соединит кладбище с областным центром, приступят только в 2018 году. А, значит, дополнительные проблемы создаст возможность проехать к погосту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дорога длиной в 4,9 км должна протянуться от северного обхода Ростова-на-Дону до автодороги «Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск». В июле 2017 года подрядчик приступил к подготовительным работам по строительству дороги. Трасса обойдётся почти в 300 млн рублей. Средства выделены из региональной казны. Срок сдачи готовой трассы запланирован на октябрь 2018 года.

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Напомним, на территории города-миллионника расположено девять кладбищ, из них восемь — действующие. Крупнейшее кладбище Европы — Северное — уже давно исчерпало свой ресурс. Поэтому несколько лет назад было принято решение о поиске новой территории. Споры о том, где появится погост, велись с 2014 года.

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До «Платова» подвезёте?

Привокзальную площадь и микрорайон Сельмаш в Ростове-на-Дону с новым аэропортом «Платов» свяжут автобусные маршруты №285 и 286, пишет «АиФ-Ростов» со ссылкой на региональное министерство транспорта. Ежедневно до воздушной гавани будут курсировать по 15 автобусов большой и малой вместимости. На эти цели из бюджета пойдёт 51 млн рублей, на которые будет закуплено 20 автобусов.

Транспорт должен быть новым — не ранее 2016 года выпуска. Также, согласно техническому заданию, автобусы должен быть оснащены кондиционерами, подъёмником для инвалидов и надписями с применением шрифта Брайля.

Напомним, ввод в эксплуатацию аэропорта должен произойти 1 декабря 2017 года. Ростовчане бьют тревогу, что теперь выезжать из дома необходимо будет за 4 часа, так как пробки по проспекту Шолохова в сторону «Платова» сумасшедшие, особенно по пятницам.

Срочно на диету!

Сотрудники ФИФА остались недовольны стадионом «Ростов-Арена», который летом 2018 года примет футбольные матчи. Так, инспекторы заявили, что объект непригоден для толстых болельщиков. Футбольным чиновникам не понравилось большое количество ступенек, а также узкие проходы и туалеты, сообщает Telegram-канал Mash.

При этом стоит обратить внимание, что основной партнер мундиаля — это сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс», а потому и целевая аудитория соответствующая.

«Российская сторона выслушала все претензии и пообещала убрать со стадиона все лестницы, какие только возможно (скорее всего, как обычно — никакие и невозможно)», — сказано в сообщении.

Напомним, главный спортивный объект Ростова-на-Дону будет сдан на два месяца раньше срока, несмотря на то, что по проекту завершение работ определено 25 декабря 2017 года. В конце 2016 года была поставлена задача — принять первый футбольный матч в ноябре 2017 года. Первыми на газон должны выйти игроки сборной России.

Вместе с тем не все превратности погоды выдерживает «Ростов-Арена». Так, неоднократно стадион, который примет пять матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, не выдерживал дождя. Фотоснимки, на которых запечатлены мокрые потоки и лужи на полу, появляются в социальных сетях.

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Охота на собак

На Дону вновь активизировались догхантеры. Кто травит собак опасным ядом, неизвестно. Но, как пишут очевидцы, животные умирают в страшных муках. В частности, на протяжении последних нескольких недель в Цимлянске в страшных муках умерли несколько животных, информирует Donday.ru.

Анализ показал, что причиной смерти собак стало отравление стрихнином. Отравленную ядом еду подкидывают в частные дома и на охраняемые объекты. И гибнут даже не бродячие псы, а домашние животные.

Напомним, в начале 2017 года жители Ростова-на-Дону и области забили тревогу. В донской столице активизировались догхантеры и живодеры. Фотоснимки убитых животных, подтверждающие опасения граждан, публиковались в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, догхантеры преследуются по закону, согласно ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В Ростовской области с июля 2016 года действует постановление, которое регулирует правила обращения с бездомными животными. Согласно документу, безвозвратный отлов животных запрещен. Для бродячих собак и кошек предусмотрена схема «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Больных и агрессивных четвероногих усыплять должны, но гуманным способом.

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