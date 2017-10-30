Некрасовское, Ярославская область, 30 октября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В деревне Бор Ярославской области ликвидируют Боровскую школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями. Постановление об этом издало правительство региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Bor-int.edu.yar.ru Боровская школа-интернат

Школа в этом году отпраздновала свой полувековой юбилей. В ней до последнего времени учились и жили 23 ребенка. Всех учеников перевели в другие учебные заведения, с 1 сентября школа не работает.

«На проверяла СЭС весной этого года и предъявила нам много претензий. В одном из наших зданий вода не подведена, проседают потолки, уровень освещённости не соответствуют нормам. Мы каждый год ставим новые лампочки, которые гарантировали бы «правильное» освещение, но каждый раз нам предъявляют претензии. И вот приняли решение закрыть школу», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в школе.

Школа-интернат располагается в двух приспособленных зданиях. Спальный корпус — 1830 года постройки, бывший купеческий дом. Согласно постановлению правительства Ярославской области учебное заведение должно быть ликвидировано до 30 июня 2018 года. В школе работали 19 сотрудников. Шесть из них уже нашли себе работу в других учебных заведениях области. Оставшимся, по словам сотрудников интерната, работу учредитель — департамент образования региона — не предложил. Директор департамента, напротив, считает, что все вопросы дальнейшей деятельности сотрудников улажены.

«К этой школы были большие претензии по качеству воды у Роспотребнадзора. Мы проводили собрание, и родители с детьми высказали желание учиться в других школах. Педагоги, кто хотел — нашли работу. Остальные, как мне казалось, решили выйти на пенсию. Мы еще раз с ними свяжемся и проверим, нужна ли кому-то работа», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Дальнейшая судьба зданий пока не определена.