Атланта, США, 30 октября, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Twitter заблокировал аккаунт темнокожей активистки из Атланты Чарли Пич как «русского бота» за «вмешательство России» в выборы президента США в 2016 году. Об этом она сообщила 30 октября изданию RT.

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Пич рассказала, что её IP-адрес заблокировали и с него она не может создать еще одну учетную запись в социальной сети.

«Я попробовала с двумя номерами телефонов и создала две учётные записи с разными электронными адресами и совершенно разными никами и именами, — говорит активистка. — Прошла весь процесс, пока не было сказано, что «ваша учётная запись приостановлена».

После этого инцидента подруге Пич сказали, что ей необходимо прекратить общаться с активисткой, так как он считается «русским ботом или русским шпионом».

Чарли Пич заявила, что после этого инцидента она рассматривает возможность обращения в суд.

В сентябре сервис микроблогов Twitter заблокировал более 200 пользовательских аккаунтов, ссылаясь на «запрет спама» и другие нарушения правил пользования социальной сетью.

Кроме того, Twitter обнаружил 179 учётных записей, которые были якобы связаны с теми, кого заблокировал Facebook. Как сообщали некоторые СМИ, эти аккаунты «связаны с Россией».