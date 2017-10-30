Ярославль, 30 октября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Инициативная группа жителей Ярославля обратилась в прокуратуру Ярославской области с просьбой проверить работу ООО «Экоград» по ремонту улицы Менделеева от Московского проспекта до улицы Титова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Авторы заявления отмечают, что подрядчиком была произведена установка бордюра как заключительный этап устройства дорожной одежды перед укладкой асфальтобетонного покрытия. По состоянию на 25 октября жители с помощью визуального осмотра обнаружили, что работы выполнены, мягко говоря, не совсем качественно. В частности, обнаружены множественные сколы, неустойчивость камней в бетонной обойме, уступы на стыках, отсутствие заполнения швов между камнями цементным раствором, отклонение камней от нормального положения, отклонение от уровня асфальта в местах занижений на пешеходных переходах. Кроме того, общественники отмечают, что бордюрные камни установлены на большом расстоянии друг от друга. Затем подрядчик, дабы «замаскировать» это обстоятельство, просто заделал промежутки бетонной смесью. В одном месте бордюр просто установили поверх крышки колодца.

После всего этого подрядчик уложил верхний слой асфальта и приступил к нанесение разметки. «Сводный сметный расчет в разделе «Нанесение дорожной разметки» содержит информацию о применении термопластика, однако по состоянию на 25 октября 2017 года разметка выполнена краской» — отмечают авторы обращения.

В связи с этим жители просят провести проверку изложенных фактов, соблюдение стандартов, норм и регламентов при выполнении работ на улице Менделеева.

Жители считают, что прокуратура также должна проверить, почему некачественно выполненные работы были приняты заказчиком — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля и выяснить основания, на которых «заказчиком было выдано разрешение на переход к этапу асфальтирования при незавершении/некачественном выполнении предыдущего этапа работ».

Кроме того, авторы обращения просят определить ответственных за невыполнение проектного решения, а также должностных лиц, ответственных за неприменение к ООО «Экоград» санкций в рамках раздела контракта «Ответственность сторон», применить необходимые меры прокурорского реагирования, обязать стороны выполнить условия контракта и привести улицу в нормативное состояние — в соответствие с проектом и сметным расчетом.

Напомним, по состоянию на 25 октября из 29 дорог, которые вошли в программу «Безопасные и качественные дороги» в Ярославле, было принято 18.