Омск, 30 октября, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Видео с шатающейся медсестрой, сделанное в одном из травмпунктов Омска, вызвало большой общественный резонанс не только в регионе, но и за его пределами.

Цитата из видео Пьяная медсестра в Омском травмпункте (Новости Росии и Мира) Пьяная медсестра

Скандальная видеозапись появилась в омских пабликах в соцсетях 29 октября. На этих кадрах видно, что медицинская сестра едва стоит на ногах. В начале видео она даже падает. На вопросы по поводу своего состояния женщина не отвечает.

Пользователи соцсетей предположили, что медсестра пьяна или даже «под наркотиками». Некоторые подписчики омских пабликов подумали, что это видео — фейк. А кто-то встал на сторону медсестры, предположив, что ей просто стало плохо.

В минздраве Омской области ИА REGNUM сегодня, 30 октября, сообщили, что по данному факту проводится проверка:

«Идёт опрос сотрудников. Также опрашиваются пациенты, которые присутствовали в тот день в лечебном учреждении. Результаты будут позже».

В министерстве подтвердили, что видео снято в одном из омских травмпунктов.

Между тем видео с шатающейся медсестрой прокомментировал министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко.

«Вариантов события два. Первый вариант — это если медсестра была выпившая, то главврач не работает. Вариант номер два: должны извиняться те, кто гадости написали, если человеку просто было плохо», —цитируетСтороженко «Звезда».

Добавим, это уже не первый в текущем году скандал, связанный со сферой здравоохранения Омской области. Например, прокуратура в октябре начала проверку информации о том, что семейной паре из Омской области пришлось заплатить 500 рублей водителю скорой помощи, чтобы он на машине доставил до медучреждения мужчину, котором стало плохо. Автомобиль скорой помощи в это время был неисправен.