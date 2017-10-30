Ярославль, 30 октября, 2017, 09:46 — ИА Регнум. На сайте госзакупок опубликован аукцион на выполнение работ по благоустройству детских площадок с установкой детских городков на площади Юности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Госзакупок Аттракцион «Тарзанка»

Напомним, в рамках благоустройства площади Юности 28 августа был презентован новый детский городок, который, как отмечали региональные власти, не имеет аналогов в области.

Тогда ярославцам сообщили, что это лишь первый из этапов благоустройства, впереди — установка еще двух игровых зон.

Как следует из документации на сайте Госзакупок, они состоят из игрового комплекса, рассчитанного на детей от 3 лет, с горкой, лазалками и тоннелем из сетки.

Появится на площади Юности тарзанка, пружинная качалка, комплекс «активный маршрут», батут, ежик и карусель пятиместная.

Окончание работ запланировано на 18 декабря. Выполняться они будут за счет средств бюджета Ярославской области на 2017 год.