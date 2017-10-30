Воронеж, 30 октября, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Третий театральный фестиваль «Маршак» проходит в Воронеже в дни школьных каникул, с 28 октября по 6 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, 28 октября на сцене Воронежского концертного зала состоялась церемония открытия фестиваля.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В Воронеже открылся детский театральный фестиваль «Спартак»

Руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева зачитала гостям и участникам фестиваля приветствие от губернатора Алексея Гордеева.

«Уже в третий раз на Воронежской земле мы проводим этот замечательный уникальный праздник искусства, привлекающий внимание тысяч зрителей. В нынешнем году он совпадает со 130-летним юбилеем нашего выдающегося земляка — литератора, переводчика, автора любимых детских книг Самуила Маршака. За короткую историю своей глубиной и масштабом фестиваль «Маршак» успел доказать, что достоин носить это имя и считаться одним из главных культурных событий в Воронежской области. Уверен, что насыщенная программа форума поможет многим мальчишкам и девчонкам с интересом провести осенние каникулы и глубже познать удивительный мир театра», — говорилось в адресе.

В этом году в программу фестиваля вошли 20 постановок для детей, подростков и их родителей, всего же состоится 49 показов.

Фестиваль охватывает самую широкую аудиторию — от совсем маленьких до школьников и даже взрослых.

Как и в предыдущие годы, программа фестиваля «Маршак» состоит из разделов «Театр для детей» (спектакли профессиональных театральных коллективов), «Театр, в котором играют дети» (спектакли детских театральных студий и школ) и образовательной части, включающей в себя лекции и мастер-классы театральных педагогов и режиссеров.

Воронежцы и гости города смогут увидеть спектакли знаменитых столичных театров, таких как Театр имени Е. Вахтангова и Театр Наций, а также санкт-петербургские, новосибирские, пермские и, конечно, воронежские постановки. Кроме того, в рамках фестиваля зрителям будут представлены постановки из Норвегии (Театральная компания Dieserud / Lindgren), Латвии (Рижский русский театр имени Михаила Чехова) и Казахстана (Петропавловский театр кукол). В Воронеж привезли самые яркие постановки минувшего театрального сезона, созданные по известным произведениям мировой детской литературы и новым оригинальным пьесам.