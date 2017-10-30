Манила, 30 октября, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Лидера КНДР Ким Чен Ына нужно убедить в необходимости переговоров, заявил в преддверие своего визита в Японию президент Филиппин Родриго Дутерте, 29 октября сообщает портал gmanetwork.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Президент Филиппин Родриго Дутерте в преддверие своего визита в Японию заявил, что «кто-то» должен убедить лидера Северной Кореи сесть за стол переговоров, и добавил, что северокорейский вопрос является главным в перечне вопросов, которые Дутерте собирается обсудить на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

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«Все лидеры понимают, что он (Ким Чен Ын) опасный человек. Но нужно также помнить, что он лидер своего народа», — сказал президент Филиппин.

«Кто-то должен с ним поговорить», — продолжал Дутерте. «Было бы хорошо, если бы Америка, Япония, Южная Корея убедили его сесть за круглый стол переговоров», — сказал филиппинский лидер, добавив, что лишь Китай сможет по-настоящему повлиять на руководство КНДР.

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Напомним, в августе Дутерте нелестно отзывался о Ким Чен Ыне, называя его «сукиным сыном» и «дураком».

Добавим также, по словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, любое использование Северной Кореей ядерного оружия повлечет за собой «сокрушительные действия» со стороны Соединённых Штатов.

Следует отметить, что ситуация вокруг КНДР остается крайне острой. США и их сателлиты в регионе проводят агрессивные масштабные военные учения у границ Северной Кореи, в ответ Пхеньян делает одно агрессивное заявление в адрес США за другим.

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