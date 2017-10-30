Москва, 30 октября, 2017, 09:57 — ИА Регнум. 41% жителей РФ считают, что Россия должна поддерживать ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе. Об этом 30 октября говорится в опросе, проведенном «Левада-центром».

Отряд Суть Времени ДНР ИА REGNUM Донецк

6% респондентов выступают за то, что Россия должна поддерживать в этом конфликте Украину. 37% опрошенных считают, что РФ никого не должна поддерживать.

«Все-таки 41% поддержки ДНР и ЛНР довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли», — заявил социолог «Левада-центра» Степан Гончаров.

Сообщается, что спад интереса к конфликту вокруг Донбасса наблюдается с июня 2015 года. Так, в период с мая по сентябрь процент следящих за событиями на Украине снизился с 35% до 31%.

При этом доля граждан России, которые опасаются, что вооруженные столкновения в Донбассе могут перерасти в войну между Россией и Украиной, остается прежней. В июле 2016 года показатель составлял 40%, в сентябре 2017 — 42%. Наибольшее беспокойство относительно этого возникало у граждан в разгар боевых действий в Донбассе в июне 2014 года — 68%.

В это же время страх относительно того, что конфликт может привести к войне между Россией и западными странами или в мировую войну, вырос. Если в июле 2016 года такого развития событий опасались 29%, то в сентябре 2017 — уже 40%.

Ранее Фонд «Общественное мнение» провел опрос по поводу того, нужно ли отправлять гуманитарную площадь в ДНР и ЛНР. 71% жителей России ответили положительно. 18% считают, что этого делать не следует, 10% затруднились ответить.