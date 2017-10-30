Париж, 30 октября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Бывший член исполнительного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Рикардо Тейшейра подозревается в финансовых махинациях. Об этом 29 октября сообщает Keirradnedge.

AJEL Правосудие

В отношении Тейшейры открыто дело во французской полиции. Предметом расследования является его банковский счёт в Монако.

Как говорится в сообщении, на счёте лежит сумма в $22 млн, причём доступ к ней имеет катарский бизнесмен Ганем бин Саас аль-Саас, являющийся близким другом эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Утверждается, что с этого счёта в 2010 году были переведены средства в размере $8,6 млн на организацию товарищеского матча между командами Аргентины и Бразилии. Но французские власти подозревают, что деньги ушли Хулио Грондоне, который в то время возглавлял Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) и являлся вице-президентом ФИФА. Причём произошло это за две недели до того, как Катар был выбран в качестве места проведения чемпионата мира 2022 года.

Ранее имя Тейшейры фигурировало в расследовании, касающемся выборов места проведения Олимпийских игр 2016 года. Также он был замешан в коррупционном скандалае в ФИФА и в деле о мошенничестве при трансфере бразильского нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону».