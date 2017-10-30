Бремен, Германия, 30 октября, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Аэропорт немецкого города Бремен закрыт из-за ЧП с частным российским самолетом, 29 октября сообщает сайт воздушной гавани.

(сс) Gellinger Cамолет. Небо. Закат

В 18:26 по местному времени (20:26 мск) Cessna Citation Bravo, относящаяся к классу легкомоторных турбовинтовых самолетов, заходила на посадку в аэропорту, однако летчики промахнулись мимо ВПП, и воздушное судно приземлилось в 15 метрах от полосы, на газоне.

На борту бизнес-джета не было пассажиров, сообщается, что ни один из троих членов экипажа в результате инцидента не пострадал.

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Напомним, на несколько часов, пока продолжается расследование ЧП, аэропорт Бремена закрыт для воздушного движения. Немецкая диспетчерская служба перенаправляет входящие воздушные суда в соседние аэропорты. Аэропорт просит всех пассажиров связываться с их авиакомпаниями для уточнения информации о рейсах.

Как сообщило немецкое издание Bild, основной версией происшествия пока считают сильные порывы ветра.

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