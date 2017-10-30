Пекин, 30 октября, 2017, 08:56 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Пекине официальный представитель министерства промышленности и информатизации КНР Чжэн Лисинь отчитался о проделанной работе за прошедший месяц. По словам пресс-секретаря, по итогам сентября в КНР был установлен очередной рекорд по количеству активных пользователей сетей четвертого поколения (4G).

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Официальный представитель ведомства подчеркнул, что общее число зарегистрированных пользователей, проводящих в сети не менее 1 часа в день, составило более 950 млн человек, пишет «Синьхуа».

При этом значительно увеличился объем трафика, потребляемого китайскими пользователями. Так среднестатистический китайский пользователь стал тратить 2 Гб трафика, что на 140% больше, по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.

Увеличилось и количество пользователей оптико-волоконных сетей. По данным министерства, более 280 млн граждан КНР используют оптоволокно для доступа в глобальную сеть.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно данным, опубликованным Министерством промышленности и информационных технологий КНР в феврале 2017 года, по итогам 2016 года общее количество пользователей сетями четвертого поколения (4G) увеличилось более чем в 2 раза и составило 770 млн человек.