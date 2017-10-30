Германия, 30 октября, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Грузовое судно «Слава Амстердама» село на мель в Северном море у немецкого острова Лангеог из-за штрома, вызванного ураганом «Герварт», передает издание Spiegel.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение в северных морях. 1875

Из-за поднявшегося шторма судно до сих пор не может поднять якорь. Сообщается, что на его борту находится 22 человека, никто из них не пострадал.

Авария произошла после заправки. На борту «Славы Амстердама» находится 1,8 тыс. тонн дизельного топлива и 140 тонн судового топлива. В случае утечки пляжи Лангеога окажутся под угрозой, однако аварийное командование пока не обнаружило подобных ситуаций.

Сейчас на место происшествия направлены экстренные службы, в том числе самолет. Проводится спасательная операция.

Напомним, ураган «Герварт» обрушился на Германию в ночь с 28 на 29 октября. Порывы ветра достигают 50 м/с. В некоторых районах страны прервалось движение поездов и электроснабжение из-за упавших деревьев. Также перекрыты некоторые автострады.

Сообщалось, что в результате урагана на побережье Северного моря в Нижней Саксонии погиб 63-летний турист.