Петропавловск-Камчатский, 30 октября, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Побережье Камчатки со стороны Берингова моря и Тихого океана 30−31 октября испытает удар мощной стихии — волны будут достигать высоты 12 метров, сообщила 30 октября пресс-служба ГУ МСЧ России по Камчатскому краю.

Manuka Тучи

«В первой половине ночи 31 октября в акваториях Берингова моря и Тихого океана ожидается волнение высотой 8−10 метров. <…> Утром 31 октября ожидается усиление до 10−12 метров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в первый день опасное явление затронет Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский район и Алеутский район. Во второй день, 31 октября, стихия распространится на Карагинский и Олюторский районы Камчатского края. Ожидается, что действие мощного циклона продлится до первой половины дня 1 ноября.

Руководству судоходных компаний, суда которых находятся в прибрежной части полуострова, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. По собственному прогнозу, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы к оперативной работе в случае возможных происшествий.

Ранее краевое МЧС объявляло штормовое предупреждение в связи с приходом мощного циклона, в результате которого в Петропавловске-Камчатском было поломано множество деревьев, рекламных баннеров и растяжек.