Пермь, 30 октября, 2017, 07:17 — ИА Регнум. В Пермском крае неделя с 23 по 29 октября оказалась урожайной на события и происшествия. Значимыми событиями стали экономические решения, одобренные Заксобранием, которые касались, в частности, господдержки обманутых дольщиков и бюджета края, который прошёл первое чтение с дефицитом в 3,6 млрд рублей в 2018 году. Утверждена кандидатура на пост уполномоченного по правам человека, которая не вызвала единодушия среди депутатов. Важной новостью стала информация о том, что власти занимаются поиском нового инвестора печально известного свинокомплекса «Пермский», и уже есть потенциальный кандидат. Кроме того, большой резонанс получили происшествия, связанные с наводнением в Ботаническом саду Перми и смертью колумбийца в столице Пермского края, а также уходом из жизни 14-летней пермской модели в Шанхае (Китай).

(сс) DrSJS Свинокомплекс

Омбудсмен «повзрослел»

Заксобрание одобрило кандидатуру Павла Микова на пост уполномоченного по правам человека. Однако решение не было единогласным. Депутатский корпус раскололся на два лагеря. По итогам тайного голосования против Микова проголосовало 12 парламентариев — почти треть Законодательного собрания. Противники считают, что, будучи уполномоченным по правам ребенка, Павел Миков «защищал интересы чиновников, а не детей».

Добавим, Миков с февраля 2008 года являлся детским омбудсменом и дважды переназначался на этот пост (в 2012 и 2014 годах). Занимавшая должность уполномоченного по правам человека в крае на протяжении 12 лет Татьяна Марголина по закону не могла быть переназначена. В её планах — преподавательская деятельность.

Ботанический потоп

Из-за коммунальной аварии 23 октября подтоплению подвергся знаменитый Ботанический сад Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Пострадало около 2500 видов растений открытого грунта, в том числе около 150 видов, занесённых в Красную книгу РФ и Пермского края. Учёные говорят о том, что ущерб можно будет оценить только весной.

Между тем министерство природных ресурсов Пермского края начало проверку по факту происшествия. Возбуждено административное дело. Чиновники подчеркнули, что виновных в аварии обяжут восстановить флору, которая погибла из-за наводнения.

Добавим, что ЧП случилось из-за прорыва водопровода, который проходит по территории Ботанического сада. Его руководства впоследствии заявило, что будет настаивать на переносе коммунальной сети за пределы сада.

Утечка произошла на водоводе, отремонтированном летом 2017 года. Ремонт проводила одна из подрядных организаций, а заказчиком выступала организация «Новогор-Прикамье». Компания принесла извинения и выразила готовность решить вопрос о возмещении ущерба.

Стоит отметить, Ботанический сад ПГНИУ создан в 1922 году и входит в состав регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья, имеет статус научного учреждения и особо охраняемой природной территории.

Рубль за свинокомплекс

В Пермском крае власти ищут нового инвестора для проблемного свинокомплекса «Пермский». По мнению чиновников, нынешний арендатор не выполнил свои обязательства. Издание «Коммерсантъ» заявило о большой вероятности того, что новым инвестором станет владелец холдинга «Сатурн-Р» (в холдинг входит агрохозяйство «Русь» из Пермского района, мясоперерабатывающий завод «Телец» из Кунгурского района). По словам бизнесмена, он готов вкладывать деньги в комплекс, но только после выхода из банкротства.

Между тем учредитель свинокомплекса признался, что пермскому предпринимателю предлагали купить ООО «Свинокомплекс Пермский» за символическую цену — 1 рубль. Напомним, что свиноферма, расположенная в посёлке Майский Краснокамского района Пермского края, входит в омскую ГК «Синергия». В октябре 2015 года она взята в аренду на 49 лет. Однако предприятие оказалось убыточным. Сейчас на нём введена процедура внешнего наблюдения. Комплекс подвергся проверке со стороны минсельхозпрода региона для изучения финансовой обстановки и ситуации по развитию животноводства. На поголовье свиней наложен арест.

На этом фоне владелец «Синергии» заявил о продаже ЗАО (вместе с компанией-арендатором) новому инвестору. Им стала юридическая фирма из Москвы — «Юрфикон», которая ранее представляла интересы другого кредитора «Пермского свинокомплекса» — офшора Kalkfeld, близкого к холдингу «Русская свинина». Омский инвестор свой выход из бизнеса пояснял конфликтом с властями Пермского края, которые, по его мнению, отказались передавать 50% акций АО «Пермский свинокомплекс», а также потребовали возврата выданной ООО «Свинокомплекс Пермский» субсидии в 207 млн рублей. Таким образом, новому инвестору придётся теперь договариваться с новым собственником общества, отметило издание «Коммерсантъ».

В Прикамье надеются на улучшении ситуации в агрохолдинге, энергетики уже заявили, что готовы вести взвешенную политику в отношении должника.

Смерть колумбийца

Большой резонанс вызвала смерть гражданина Колумбии в больнице Перми. 24 октября по факту смерти иностранца следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей». Родители погибшего иностранца подозревают, что смерть их сына могла наступить из-за халатности пермских врачей

31-летний мужчина скончался через месяц после травмы, полученной на тренировке. Врачи утверждают, что спортсмен получил необходимую медпомощь и продолжил подготовку к соревнованиям по бодибилдингу. Но после появления одышки обратился повторно к специалистам. В МСЧ №7 пациенту обработали рану, но через несколько часов потребовался перевод колумбийца на искусственную вентиляцию легких, поскольку была тяжелая септическая пневмония.

Тело иностранного гражданина кремировали к Екатеринбурге. Родители мужчины наблюдали за процессом по видеотрансляции. Прах спортсмена доставят на Родину, где похоронят по местным обычаям.

Смерть пермской девочки в Китае

Не менее резонансной стала смерть 14-летней пермячки в больнице Китая. Девочка-модель приехала за границу для участия в показе новой коллекции. Во время дефиле ей стало плохо, и ребёнка госпитализировали. Спасти юную пермячку не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стал менингит.

По факту смерти девочки начал проверку Следственный комитет РФ. Кроме того, дело взял на карандаш и омбудсмен Прикамья Павел Миков. Правозащитника интересует режим работы ребёнка и была ли у него страховка, поскольку ходят разговоры о сложных условиях работы и отсутствии документа медицинского страхования. Между тем, как сообщают СМИ, китайское модельное агентство утверждает, что девочка работала по восьмичасовому графику и умерла уже после Шанхайской недели моды, которая завершилась 18 октября.

Сегодня, 30 октября, мать девочки должна вылететь в Шанхай за телом дочери.

Видеоклип для губернатора

Обманутые дольщики проблемного объекта строительства необычным способом обратились к губернатору Пермского края. Пермяки, которые являются дольщиками ЖК «Столичный», записали видеоклип. Из-за банкротства застройщика 140 семей с 2006 года ждут своего жилья. Пермяки просят главу региону помочь в поиске инвестора.

Стоит также отметить, что на неделе (26 октября) депутаты Заксобрания одобрили законопроект, который касается господдержки обманутых дольщиков. Документ определил меру государственной поддержки пострадавшим участникам долевого строительства через адресное выделение субсидий. Средства выделяются из бюджета Пермского края на оплату целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив для оплаты стоимости достройки многоквартирного дома. При этом для расчета субсидии вводятся предельные нормы общей площади жилого помещения в зависимости от количества проживающих членов семьи. Подразумевается, что на первом этапе состоится консервация проблемного объекта и недопущение ухудшения его состояния, на втором — завершение строительства через создание кооперативов. И на завершающем этапе — предоставление субсидии гражданам (участникам строительства) для компенсации их расходов.

Губернатора — к ответу!

Сотрудники завода «Ремпутьмаш» просят встречи с губернатором Максимом Решетниковым, чтобы прояснить ситуацию, возникшую вокруг предприятия. Примечательно, что просьба прозвучала после встречи коллектива с министром промышленности края Алексеем Чибисовым, который заявил, что «Ремпутьмаш» будет развиваться, но на другой площадке.

Рабочие не получили удовлетворения от встречи с высокопоставленным чиновником, поскольку не услышали конкретных ответов. Трудовой коллектив просит сохранить производство и хочет заручиться губернаторской поддержкой в этом вопросе. Люди опасаются возможной ликвидации завода после совершения сделки купли-продажи.

Напомним, что Пермский край намерен выкупить производственную площадку за 445 млн рублей для того, чтобы реализовать на набережной Камы в Перми проект реновации. На месте предприятия должен появиться культурно-досуговый кластер. При этом «Ремпутмашу» предложено выбрать площадку для своей дислокации в индустриальной зоне от КамГэса до Мотовилихи.

Добавим, что ранее в интернете появилось обращение к президенту РФ по поводу этой же проблемы — ликвидации уникального производства и просьбой о помощи. Однако впоследствии видеообращение было удалено без объяснения причин.

Скандальный фильм в прокате

В Перми, как и во многих других городах РФ, начался показ скандально нашумевшего фильма «Матильда». В столице Прикамья демонстрация художественного произведения походит спокойно. Хотя зрители выражают неоднозначное отношение к картине.

Первым о выходе фильма в прокат в Перми объявил кинотеатр «Премьер», затем «Киномакс», а потом сеть «Синема Парк». Перед премьерой кинопрокатчики заявили, что будут усилены меры безопасности. Одновременно они подчеркнули, что угроз не поступало, сообщает ТК «РифейПермь».

В службе информации пермской епархии отказались комментировать «Матильду», объяснив свою позицию тем, что «это просто фильм».

Хореографом-постановщиком танцевальных композиций в фильме является главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко. Он исполнил в картине эпизодическую роль. Дублером актрисы, которая играла Матильду, стала балерина пермского театра Дарья Тихонова. В поддержку фильма труппа театра выпустила ролик, где исполнила знаменитые 32 фуэте.