Гуйян, Китай, 30 октября, 2017, 06:36 — ИА Регнум. Количество пожилых людей стремительно увеличивается в Китае и достигнет 400 млн человек к концу 2035 года, сообщает 29 октября агентство «Синьхуа» со ссылкой на мнение экспертов.

Портрет китайской пожилой женщины

По словам главы Китайской ассоциации социальной безопасности Чжэн Гунчэна, которые он произнес на специализированном форуме в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйяне, Китай стал «стареющим обществом» в 2000 году, когда прирост количества стариков за год составил 10 млн человек.

К концу 2035 года численность пожилого населения может достигнуть 400 млн человек, сделав Китай «супер-стареющим обществом».

Согласно общепринятым международным стандартам, страна или регион может считаться «стареющим», если количество людей старше 65 лет составляет 7−14% от общей численности населения. Как только количество переваливает за 14%, общество считается супер-стареющим.

По словам Чжэна, Китай стоит перед проблемой старения населения, когда, согласно официальной статистике, 240 млн китайцев уже сейчас перешагнули возрастную отметку в 60 лет. В связи с этим в стране стремительно, но неравномерно, развиваются службы заботы о стариках.

Напомним, что демографическое старение населения может быть вызвано разного рода причинами: от улучшения качества медицинского обслуживания, до снижения рождаемости в результате модернизации общества.

В Китае на эти факторы накладывается политика «одна семья — один ребенок», которая проводилась десятилетиями с целью сдерживания взрывного роста численности населения страны. Оборотной стороной политики стало резкое сокращение молодежи в демографической структуре общества.