Казань, 30 октября, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии 7 ноября рассмотрит обоснованность иска с требованием признать банкротом ЗАО «Казанский уксусный завод». Истцом по делу выступает филиал «Татспиртпрома» «Казанский ликероводочный завод», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Исковое заявление было подано 16 октября 2017 года. В нём ЗАО требуют признать несостоятельным в связи с просроченными долгами. В процессе судебных разбирательств истец попытался наложить обеспечительные меры в виде ареста на имущество. В числе последнего — здание основного производства площадью 406 кв. м на улице Гладилова в Казани, здание управления площадью 337,1 кв. м, мастерская, нежилое здание, склад готовой продукции, яблочный цех, розливочный цех и земельный участок площадью 2720 кв. м.

Но, исследовав материалы дела, суд не нашёл оснований для наложения ареста. Поводом к ходатайству об аресте стало неисполнение исполнительного листа на сумму чуть более 1 млн рублей.

«При этом, как указывает заявитель в своём заявлении, по данным с официального сайта ФССП РФ в отношении должника имеется восемь исполнительных производств на общую сумму 45 417 403,99 рубля. По мнению заявителя с учётом большого объёма долга, непринятие обеспечительных мер сделает невозможным исполнение судебного акта, будет воспрепятствовать достижению целей процедуры банкротства, возможности вывода имущества должника, возможности обращения взыскания на имущество только одним или избранным кредитором», — отмечается в определении суда.

Истец также уточнял, что 17 мая 2017 года постоянно действующим третейским судом был удовлетворён иск ООО КБЭР «Банк Казани» к ЗАО «Казанский уксусный завод», Рустэму Мусину и ЗАО «Управляющая компания «РУСТ» о взыскании задолженности по кредитному договору от июня 2014 года. Сумма иска составляла более 29,6 млн рублей. Кроме того, было обращено взыскание на имущество на сумму 14,2 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Казанский уксусный завод» создано 8 июня 2011 года. Уставной капитал — 2,8 млн рублей. Гендиректор — Рустэм Мусин. По данным системы СПАРК, компания занимает 21 058 место по выручке из 108 955 компаний Татарии.