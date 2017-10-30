Тегеран, 30 октября, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Роухани ответил отказом на предложение главы США Дональда Трампа о личной встрече в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Fars.

Patrick Gruban Генассамблея ООН

По словам иранского аналитика Махди Фазаэли, Трамп пригласил Роухани на личную встречу во время сентябрьского визита лидера Ирана в США, однако тот отверг предложение. Фазаэли добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон попробовал уговорить Роухани все же встретиться с Трампом, однако оказался бессилен.

Аналитик уточнил, что Трамп предложил Роухани встречу вскоре после того, как выступил в ООН с речью, направленной против Ирана. Таким образом США действуют не первый раз, пояснил Фазаэли, отметив, что Вашингтон рассчитывает на пользу от подобной встречи, тогда как для Тегерану она принесет только вред.

Отказ Роухани от встречи с Трампом в кулуарах Генассамблеи ООН подтвердил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, оговорив, что не корректны лишь сведения, касающиеся французского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября, выступая с трибуны ООН, Трамп охарактеризовал Иран как «коррумпированную диктатуру» и «страну-изгоя». Иранский лидер Хасан Роухани назвал речь главы США наполненой злобой, абсурдом и необоснованными заявлениями, подчеркнув, что подобные слова не должны звучать в международной организации, призванной укреплять мир.

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