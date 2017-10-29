Донецк, 29 октября, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в поселке Александровка на западной окраине Донецка. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил глава администрации поселка Константин Чалый.

Цукано М.В Обстрелянная украинскими националистами средняя школа №13 г.Донецка

«Сегодня (29 октября) с украинских позиций был обстрелян наш поселок, — сказал он. — Боеприпас гранатомета СПГ-9 разорвался в 15 метрах от здания школы».

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.