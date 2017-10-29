«Реал» уступил «Жироне» в матче чемпионата Испании
Жирона, Испания, 29 октября, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Футболисты «Жироны» на своем поле переиграли мадридский «Реал» в матче десятого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 29 октября в Жироне, завершилась со счетом 2:1.
(сс) AnnRos
Футбол
В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Кристиан Стуани и Кристиан Португес. У гостей мяч забил Иско.
После десяти матчей в чемпионате Испании «Реал» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Жирона», набравший 12 баллов, находится на одиннадцатой позиции.
Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур
«Жирона» (Жирона) — «Реал» (Мадрид) — 2:1.
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