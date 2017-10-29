Ракка, Сирия, 29 октября, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Сирийская Ракка является оккупированным городом до тех пор, пока в него не войдут правительственные войска. Об этом, как передает RT, сообщил представитель МИД Сирии.

Zeledi Эль-Ракка

«Сирия подтверждает, что Ракка — по-прежнему захваченный город, — говорит источник. — Мы не можем считать его освобожденным, пока в город не войдет сирийская армия, которая воюет против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября коалиция США объявила о взятии города Ракка, который считался столицей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Город брали подразделения Демократических сил Сирии, основной костяк которых составляют курдские ополченцы.

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