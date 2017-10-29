Харьков, Украина, 29 октября, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Микроавтобус Merсedes столкнулся с автомобилем ВАЗ в Харьковской области Украины. Об этом сообщается на странице ГУ Нацполиции в Харьковской области в соцсети Facebook.

Tysto Авария

ДТП произошло в воскресенье, 28 октября, на трассе Чугуев — Меловое. По последним данным, в результате инцидента пострадали 9 человек, среди них 7 школьников.

«49-летний водитель микроавтобуса Merсedes, двигаясь в сторону с. Шевченково, не заметил впереди себя автомобиль ВАЗ, который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот налево, и допустил с ним столкновение», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.

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