Краснодар, 29 октября, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» в матче пятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 29 октября в Краснодаре, завершилась со счетом 4:1.

(сс) AnnRos Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Федор Смолов (дубль), Виктор Классон и Вандерсон Масиэл. У гостей мяч забил Мирослав Маркович.

После пятнадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Клуб «СКА-Хабаровск», набравший 16 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 15-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 4:1.

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