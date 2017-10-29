Североморск, Мурманская область, 29 октября, 2017, 19:37 — ИА Регнум. По предварительной информации, в городе Североморск Мурманской области 29 октября произошло двойное убийство. Одной из жертв стал несовершеннолетний ребенок. Предполагаемый убийца покончил с собой.

Tacinskaya.ru МВД РФ

Ранее стало известно об обнаружении в одной из квартир Североморска тел военнослужащего-контрактника Северного флота, его жены и ребенка.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, информация о «тройном убийстве» начала распространяться в соцсетях около пяти часов вечера. Сообщалось, что злоумышленник — военнослужащий — проник в квартиру дома по улице Сивко, где жили мать с ребёнком. Там он застрелил из обреза семилетнего мальчика, затем его мать, после чего покончил с собой.

Сейчас на месте работают полицейские и военные следователи. Комментариев по случившемуся правоохранительные органы пока не дают.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось связаться с бывшим мужем погибшей женщины, отцом погибшего ребёнка. Он сообщил, что в Североморск бывшая супруга перебралась весной этого года из Саратова. С новым спутником они расписались полгода назад.

«Машенька (все имена здесь и далее изменены, — прим. ИА REGNUM ) переехала в Североморск по любви к этому нелюдю, который её убил. Познакомились они в интернете. Уже после переезда сыграли свадьбу и обвенчались. Она была детским психологом и всю жизнь проработала воспитателем детского сада. Её все любили, и она была очень хорошим и порядочным человеком. А Дмитрий был самым доброжелательным и умным мальчиком. Полгода они как переехали», — сообщил Вадим, отец погибшего ребёнка.

Он узнал о случившемся от матери бывшей супруги. Ей сразу после случившегося позвонили из штаба Северного флота.

«У нее сейчас состояние критическое, Машенька была единственной дочерью, Дмитрий был единственным сыном у нас с Марией. Где служил этот подонок, я не знаю. Знаю, что недавно получил офицерское звание <…> Я нахожусь не в простом состоянии, осознать то, что произошло, пока не могу полноценно, собираю информацию через интернет. Полиция обратную связь не дает. Хотя я им звонил и контактную информацию оставил», — рассказал Вадим.

Что толкнуло военнослужащего на убийство близких людей — пока неизвестно. Однако, это уже не первый подобный инцидент с участием военнослужащих в Заполярье. Летом этого года под Оленегорском нашли обгоревшие останки пропавшей в июле жительницы города. В убийстве подозревают её мужа — также военнослужащего. По сообщениям региональных СМИ, накануне исчезновения женщины он вернулся из Сирии.