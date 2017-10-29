Североморск, Мурманская область, 29 октября, 2017, 19:16 — ИА Регнум. В городе Североморск в квартире жилого дома обнаружены тела военнослужащего-контрактника и двух членов его семьи. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила пресс-служба Северного флота.

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«Тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в квартире по месту проживания», — уточняется в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело.

Другие подробности пока неизвестны.