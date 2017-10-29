Киев, 29 октября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. В аэропорту «Жуляны» в Киеве задержали гражданина России, который находился в розыске Интерпола. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Юрій Булка Украинская полиция

«Во время оформления пассажиров рейса «Барселона — Киев» на россиянина сработала база данных Интерпола, — говорится в сообщении. — Мужчину 1970 года рождения разыскивали правоохранительные органы России за мошенничество в особо крупных размерах».

Отмечается, что гражданин России был задержан и передан сотрудникам национальной полиции.

Другие подробности не приводятся.