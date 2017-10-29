Одесса, Украина, 29 октября, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Информация о том, что неизвестные в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват воинской части (ВЧ) в Одессе, не соответствует действительности. Об этом сообщил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала «112 Украина».

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«Во-первых, строительные работы, о которых идет речь, проходят на прилегающих к ВЧ территории, то есть за ее границами, — заявил Форостяк. — У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления».

Советник главы Нацполиции в Одесской области добавил, что на указанною территорию приехали обычные строители и начали работы возле территории базы.

«Обычный строительный процесс без насилия и «титушек», — заявил Форостяк. — Мне известно, что конфликт идет давно, и основанием есть то, что земли, которые находятся за пределом ограждения ВЧ, интересуют как военных, так и разных дельцов».

Ранее ряд СМИ передал, что 29 октября начальник пресс-центра командования Воздушных сил Украины (ВСУ) Роман Юрчило сообщил, что в городе Одесса неизвестные в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват воинской части.

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