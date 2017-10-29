Калининград, 29 октября, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Оказавшийся в центре скандала с «покушением» глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский уже завтра покинет свой пост. Об этом сегодня, 29 октября, журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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«Очевидно, что в последнее время его состояние здоровья, скажем так, не позволяет ему справляться с теми обязанностями, с которыми он должен справляться», — сказал Алиханов.

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что в начале недели Ковальский стал героем новостных порталов после того, как рассказал о вооруженном на него нападении. Со слов чиновника, неизвестный мужчина выстрелил в него практически в упор, а пуля, угодившая в живот, прошла навылет.

Градоначальник заявил, что не стал обращаться в правоохранительные органы.

Вместе с тем, тележурналистам удалось получить фотографию чиновника с «пулевым ранением», где видно, что на животе обычная гематома. Выяснилось, что Ковальский упал на металлическую конструкцию, расположенную на территории своего особняка. При этом, по предварительным данным, гражданин находился в состоянии опьянения.