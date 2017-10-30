Барнаул, 30 октября, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся в производстве зерновых в России, является предкатастрофической для тех, кто непосредственно занят в соответствующей области. Как такое положение может иметь место на фоне победных рапортов о все более растущем урожае зерновых, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда. Алтайский край

Похоже, что дело всё больше начинает напоминать кризис перепроизводства, когда закупочные цены становятся ниже тех затрат, которые аграрии понесли в процессе выращивания урожая. На примере Алтайской области хорошо видно, что огромную часть выращенного зерна не удается реализовать и доставить до потребителя из-за низких закупочных цен и высоких транспортных тарифов. Вместо разговора о прибыли руководителям хозяйств приходится размышлять о том, как минимизировать потери, казалось бы, парадоксально возникшие при успехе производства.

Обвал зернового рынка в стране вкупе с провалом программ, которые были призваны не допустить такого развития ситуации, начинают выглядеть как спланированная провокация, подгаданная к году президентских выборов. Действительно, с учетом более или менее серьезного выступления оппозиционеров в городах хлебный бунт производителей зерна может стать настоящим политическим цунами.

Как предотвратить катастрофическое развитие событий и кто этому препятствует, читайте в статье: За хлебным фронтом: к чему приведёт падение цен на урожай?

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