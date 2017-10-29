Одесса, Украина, 29 октября, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Неизвестные в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват воинской части (ВЧ) в городе Одесса. Об этом сообщил начальник пресс-центра командования Воздушных сил Украины (ВСУ) Роман Юрчило в комментарии телеканалу «112 Украина».

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По его словам, около 40 человек, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра City Center, частично демонтировали ограждение ВЧ А3571 и вывезли военное имущество.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

«Пока захват объекта остановлен, идет выяснение обстоятельств, — заявил Юрчило. — Эта земля является землей Минобороны Украины. На этой земле находятся военные объекты воздушных сил, поэтому, несомненно, мы будем защищать свой объект».

Другие подробности пока неизвестны.