Москва, 29 октября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации не прогнозирует существенного изменения курса национальной валюты до конца 2017 года. Об этом сегодня, 29 октября, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Банк России Рубль

Силуанов заявил, что Минфин не прогнозирует изменение курса рубля в ближайшее время. Рубль останется на отметке, сформировавшейся за последние месяцы 2017 года.

Напомним, на последних торгах на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) доллар США стоил 58,12 рубля, евро — 67,48 рубля.

Напомним, ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что, по прогнозу МЭР, существенного снижения курса рубля не ожидается.