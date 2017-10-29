«Хетафе» продемонстрировал волю к победе, обыграв «Реал Сосьедад»
Мадрид, 29 октября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. 29 октября между командами «Хетафе» и «Реал Сосьедад» был разыгран матч 10-го тура испанской Примеры. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В дебюте матча талантливый вингер сборной Испании Микель Оярасабаль открыл счет, замкнув передачу Аднана Янузая — 0:1.
На 78-й минуте Анхель сравнял счет после передачи Портильо — 1:1.
На 85-й минуте Хорхе Молина вывел «Хетафе» вперед ударом с пенальти — 2:1.
Статистика матча («Хетафе"/"Реал Сосьедад»)
Удары 8/11
Удары в створ 5/4
Владение 49%/51%
Фолы 18/17
На данный момент «Реал Сосьедад» остался на 9-й строчке с 14-ю очками. «Хетафе» поднялся на 10-ю позицию, набрав 12 очков.
Составы на матч:
«Хетафе»: Гуайта, Даконам, Антунеш, Кала, Суарес, Альваро, Бергара, Арамбарри, Фажр, Дьеду, Молина.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Мартинес, Одриосола, Де ла Белья, Субельдия, Приэто, Каналес, Янузай, Жозе, Оярасабаль.
Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.
Предупреждения: Де ла Белья — 57, Даконам — 71, Суарес — 76, Антунеш — 82, Рульи — 85.
Голы: Оярасабаль 5 — 0:1, Анхель 78 — 1:1, Молина 85 (пен) — 2:1.