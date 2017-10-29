Чебоксары, 29 октября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. В чувашском Цивильске выясняют обстоятельства смерти сотрудника отдела охраны следственного изолятора. Трагедия произошла сегодня, 29 октября. Начата доследственная проверка, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

ErikaWittlieb Следственный изолятор

Тело было обнаружено около 2 часов ночи в тамбуре караульного помещения следственного изолятора №2 в Цивильске.

«В это время мужчина находился на суточном дежурстве. По одной из версий следствия, он мог покончить жизнь самоубийством», — сказал Олег Дмитриев.

По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о назначении судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В УФСИН по Чувашии сообщают, что «проводится проверка в установленном действующим законодательством порядке».

Отметим, ранее ЧП произошло в отделе полиции в Ибресинском районе, где в 2015 году скончался задержанный 54-летний мужчина. Он был доставлен за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. МВД по Чувашии распространило информацию о том, что причиной смерти могло стать сердечное заболевание.