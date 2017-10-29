Москва, 29 октября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, демонстрирующий потрясающие возможности российского двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ. Видеоролик распространила сегодня, 29 октября, пресс-служба российского военного ведомства.

Mil.ru Истребитель Су-30 СМ

Данный истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям в любое время суток и в сложнейших метеоусловиях.

Данный многоцелевой истребитель позволяет военным летчикам очень сложные фигуры высшего пилотажа, в частности, «колокол», «кобра», «петля Нестерова», «плоский штопор» и другие. Также в видеоролике продемонстрирован боевой порядок «ромб».