Вильнюс, 30 октября, 2017, 11:10 — ИА Регнум. В Литве в прокат вышел иностранный ремейк фильма Павла Руминова «Статус: Свободен». На протяжении уже трех недель он занимает первую позицию и обогнал по кассовым сборам фильм «Бегущий по лезвию 2049».

Цитата кф «Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas». реж. Андриус Жюраускас. 2017. Литва Как вернуть ее за семь дней

Официальный ремейк сняли почти без отступлений от оригинала. Помимо того, что фильм пересняли кадр в кадр с сохранением ракурсов, исполнители главных ролей подбирались с учетом сходства с исполнителями российской версии — Данилой Козловским и Елизаветой Боярской.

«Ремейков игровых успешных картин, насколько мне известно, еще не было, — говорит продюсер фильма «Статус: свободен» Сергей Бобза. — Это первый прецедент. И, надеемся, не последний».

Новый фильм получил название «Как вернуть ее за 7 дней». Режиссером картины выступил Андриус Жюраускас.

Как сообщает Литовский Киноцентр, за первые три уик-энда лента собрала €410 тыс. Как прогнозирует прокатчик, общие сборы дойдут до €500 тыс. Ранее такие суммы в литовском прокате собрали только два фильма: «50 оттенков серого» и «Форсаж 8». Для сравнения, популярная кинолента «Викинг» собрала €140 тыс., а «Ла-ла-лэнд» — €112 тыс.

«Мы совершенно забыли, что продали права на ремейк год назад, — прокомментировал Данила Козловский. — Тогда мы порадовались сделке и пошли работать дальше. И вдруг литовские коллеги прислали трейлер и сообщили об отличных сборах! Теперь мечтаю увидеть китайский ремейк картины!»

Напомним, фильм «Статус: Свободен» вышел в российский прокат в январе 2016 года. Он собрал в прокате более 170 млн рублей и получил положительные отзывы кинокритиков. Фильм стал первым, в котором Данила Козловский выступил не только в качестве актера, но и продюсера.