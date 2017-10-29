Баренцбург, Норвегия, 29 октября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Обломки российского вертолёта Ми-8 авиакомпании «Конверс-авиа», который пропал с экранов радаров 26 октября недалеко от архипелага Шпицберген, обнаружены на глубине около 200 метров недалеко от островов. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает координационный спасательный центр Северной Норвегии.

Mchs.gov.ru Спасатели МЧС перед вылетом на Шпицберген

«Обломки российского вертолёта Ми-8, числившегося пропавшим с 26 октября, найдены на дне моря в точке, расположенной в 1,2 морской мили (2,2 км) к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров», — сказано в сообщении.

Поисково-спасательная операция завершена, выживших найти не удалось. Теперь норвежская полиция будет отвечать за операцию по поиску тел погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что российский вертолёт Ми-8 потерпел крушение в море в нескольких километрах от российского поселка Баренцбург на Шпицбергене. На борту вертолета находились три члена экипажа и пятеро пассажиров — все граждане России.

По факту крушения вертолёта СК РФ возбудил уголовное дело.