Тбилиси, 29 октября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В Грузии выставлено на продажу историческое здание Тбилисского цирка. Соответствующее объявление размещено на сайте грузинского представительства международной консалтинговой компании Colliers International.

Elena Antsuta Тбилисский цирк. Фотография 1940 года

Круглое пятиэтажное здание цирка в стиле неоклассицизма было построено в 1936—1939 годах известными советскими архитекторами С. Сатунцем, Н. Непринцевым и В. Урушадзе на вершине холма на площади Героев в Тбилиси. Сегодня этому зданию присвоен статус памятника культурного наследия Грузии.

Тем не менее, в объявлении говорится, что находящееся на территории цирка недвижимое имущество может быть использовано «для многофункционального развития, в том числе для строительства офисов, гостиницы, концертного зала и других объектов». Кроме того, у нынешних владельцев здания имеется бизнес-план по развитию здания, который они готовы выдать покупателю.

Общая площадь занимаемой нынешним цирком территории составляет 21 014 кв. метров, в том числе площадь находящихся на этом участке зданий и сооружений — 4 750 кв. метров.

Следует отметить, что Тбилисский цирк уже долгое время не функционирует, если не считать крайне редких гастролей, которыми радуют местных зрителей некоторые зарубежные коллективы.

Согласно официальной информации Национального агентства публичного реестра Министерства юстиции Грузии, с 2002 года владельцами акций Тбилисского цирка становятся принадлежащая Бадри Патаркацишвили компания «Линкс» и «Центринвест», 70% активов которой также принадлежат компании «Линкс». После смерти Патаркацишвили имущество компании перешло к его вдове. По последним данным публичного реестра, сестра бизнесмена Нана Патаркацишвили является председателем наблюдательного совета компании. Согласно официальным данным, имущество, которым владеет вдова Патаркацишвили, находится под арестом, в том числе арест наложен на все имущество компании «Линкс» и на 70% доли «Линкс» в компании «Центринвест».