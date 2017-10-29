Мадрид, 29 октября, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Испанское правительство приветствовало был решение Карлеса Пучдемона, которого премьер-министр Мариано Рахой снял с должности главы Женералитата Каталонии, принять участие в назначенных Мадридом на декабрь внеочередных выборах в законодательное собрание Каталонии. Об этом накануне, 28 октября, заявил официальный представитель совета министров Испании Иньиго Мендеса де Виго.

President.cat Карлес Пучдемон

«Каталонцы смогут высказаться, что они чувствует в связи со всем, что произошло за последний год. Включая все случаи нарушения закона и попытки поставить себя выше закона», — сказал Мендеса де Виго, комментируя назначенные Мадридом выборы в Каталонии.

Также Мендеса де Виго заявил, что Пучдемон вполне может участвовать в выборах.

«Это его право. Я думаю, ему следует подготовиться к следующим выборам», — сказал представитель правительства Испании.

Кроме того, Мендеса де Виго поиздевался над главой Каталонии и рассказал, что именно участвуя в выборах под диктовку Мадрида, Пучдемон и сможет осуществить «демократическое сопротивление», к которому он призвал каталонцев.

«Если Пучдемон примет участие в этих выборах, этим он и сможет осуществить демократическое сопротивление», — отметил Мендеса де Виго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября Каталония окончательно объявила независимость от Испанского королевства. После нескольких бесполезных попыток вызвать Мадрид на переговоры, лидеры Каталонии вынесли на голосование законодательного собрания автономии вопрос о принятии декларации независимости, которая была подписана после официального оглашения результатов референдума, прошедшего 1 октября. Декларация была принята большинство голосов.

Спустя всего час после окончательного объявления независимости Каталонии, сенат Испании разрешил кабинету министров Мариано Рахоя ввести в действие 155-ю статью конституции королевства, которая предполагает приостановку действия институтов автономии.

Рахой отправил в отставку 141 должностное лицо в Каталонии, в том числе Пучдемона и главу каталонской полиции, а также распустил парламент Каталонии и Женералитат (исполнительный орган власти). Были объявлены досрочные выборы, которые должны пройти во второй половине декабря.

Функции главы Каталонии были возложены на вице-премьера Испании Марию Сорайю Саенс де Сантамарию. Местная полиция переподчинена МВД Испании.

Что касается Пучдемона, то он призвал сторонников независимости Каталонии к демократическому протесту против прямого правления Мадрида и пообещал продолжать работу по «строительству свободной страны».