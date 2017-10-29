Токио, 29 октября, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что баллистические ракеты, которыми обладает Корейская Народно-Демократическая Республика вполне могут долететь до стран-членов Североатлантического альянса. Об этом Столтенберг заявил сегодня, 29 октября, в интервью японской газете «Иомиури».

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Сегодня начинается официальный визит Столтенберга в Японию. Начался визит с общения с представителями японской прессы.

«Мы признаем, что Европа также находится в пределах досягаемости ракет (КНДР — ИА REGNUM ). Страны НАТО также находятся под угрозой… НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар», — сказал Столтенберг.

Также генеральный секретарь военного блока НАТО подчеркнул, что необходимо усиливать давление на Северную Корею, чтобы заставить её «вести переговоры». В понимании НАТО «ведение переговоров» — это завуалированная капитуляция.«Необходимо усилить давление на КНДР, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы решительно поддерживаем экономические санкции», — сказал Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в КНДР прошли очередные ядерные испытания. Пхеньян заявил, что произвел успешный подрыв водородной бомбы. Парлалельно с ядерными испытаниями ПХеньян разрабатывает различные модификации баллистических ракет.