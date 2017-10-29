Москва, 29 октября, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Соловьев обвинил главного редактора либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в травле журналистов ВГТРК и его лично. Об этом телеведущий заявил в интервью kp.ru.

Андрей Романенко Алексей Венедиктов

Скандал разгорелся после того, как сумасшедший гражданин Израиля напал с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Дело это до сих пор вызывает много вопросов.

Нападение совершил некий Борис Гриц, родившийся в Абхазии, но уехавший жить в Израиль и получивший там гражданство. Он получил степень кандидата физико-математических наук, в разное время работал в Иерусалимском университете и Калифорнийском университете. В 2009 году Гриц устроился на работу в российский Гидрометцентр и проработал там несколько лет. После этого он изучал атмосферу в Тель-Авивском университете. С 2012 года ему несколько раз отказывали в трудоустройстве в разных организациях.

Мотивы, побудившие Грица напасть на Фельгенгауэр, устанавливает следствие. По предварительным данным, мужчина страдает психиатрическим заболеванием.

Гриц специально приехал в Москву, каким-то образом достал план помещений, где располагается редакция «Эха Москвы», и осуществил нападение. 23 октября он ворвался в здание редакции «Эха Москвы», распылил газовый баллончик в лицо охраннику, поднялся на 14 этаж (там находится редакция радиостанции) и ударил журналистку и заместителя главного редактора редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Вскоре охрана скрутила его и передала полиции.

На допросе Гриц заявил, что якобы находился с Фельгенгауэр в «телепатическом контакте» с 2012 года, и что последние два месяца она его якобы преследовала.

«Каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила меня», — сказал Гриц на допросе.

Грицу будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки на вменяемость.

Эта в высшей степени странная история получила неожиданное продолжение. Журналисты «Эха Москвы», в частности, Ксения Ларина, заявила, что телеведущий Владимир Соловьев якобы «очень хотел» такого инцидента, как нападение на Фельгенгауэр.

На своей странице в американской социальной сети Facebook Ларина выложила фотографии места происшествия, на которых видна кровь и скрученный в наручниках Гриц.

«Теперь на работе так. Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы», — подписала она фотографию.

Соловьев, однако, не оставил выпад Лариной без ответа и заявил, что она лжет, приписывая ему подобные высказывания.

«Подобные обвинения необходимо подкреплять цитатами и доказательствами. Госпоже Лариной надо думать перед тем, как клеветать. Я понимаю, что она сейчас эмоционально нестабильна, ей тяжело, но для такого рода обвинений было бы неплохо, чтобы она доказала свои обвинения», — сказал Соловьев в интервью журналистам.

Затем Соловьев ещё раз ответил Лариной в своей передаче «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM». В эфире Соловьев припомнил Лариной всё — и её крайне негативные высказывания о патриотизме, оскорбительные и русофобские слова журналистки о Крыме, а также её конфликт с журналисткой Тиной Канделаки. При этом гость программы Соловьева историк и журналист Армен Гаспарян упомянул об этой публикации Ксении Лариной и назвал ее «откровенной сволочью».

После подобного обмена «любезностями» история не заглохла, и в «дело» вступил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

В эфире ультралиберального телеканала «Дождь» Венедиктов заявил, что эвакуирует ведущую радиостанции Ксению Ларину за границу на полгода. По его словам, такое решение он принял после программы Владимира Соловьева на радиостанции «Вести FM», где речь шла о Лариной.

«На следующий день после нападения на Татьяну Владимир Рудольфович Соловьев сделал часовую программу о другой моей журналистке — Ксении Лариной. Я принял решение эвакуировать Ларину из страны. Она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность. Другого способа защитить своих журналистов от подстрекателей, которые подталкивают неуравновешенных людей бить ножом в горло, у меня нет», — сказал Венедиктов.

Соловьев ответил и на заявление Венедиктова и назвал его «более чем странным».

«Это более чем странно, потому что я как раз всегда и всюду говорил о недопустимости всех форм насилия: зеленки в лицо, торта в лицо, подсматриваний, подглядываний и другого. Есть очевидно сумасшедший, который это сотворил, судя по его записям и прочему, он не слушатель «Вести ФМ», он взглядов, крайне близких к «Эху Москвы». Но сошел с ума он не из-за «Эха Москвы», конечно. Как вообще можно призывать к подстрекательству? Я никогда не поддерживаю никаких противоправных действий против коллег, вне зависимости от того, что они говорят обо мне, и их взглядов», — сказал Соловьев в интервью РБК.

Затем Соловьев уже в более резкой форме в интервью kp.ru заявил что Венедиктов и его «Эхо» по сути занялись травлей журналистов ВГТРК и его лично.

«Я считаю, что это переходит уже все возможные грани. На трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично. И когда, говоря языком молодежи, некоторые просто хайпят на этой трагедии — это дважды неприлично. Когда Ларина в жесткой форме обвинила меня в причастности к нападению на Фельгенгауэр, при этом приписав мне чужие слова — не могу сказать, что мне это понравилось. Поэтому пришлось поднять в эфире всего лишь историю интернет-постов и выступлений Лариной. Всё, что было у меня в эфире — это цитаты госпожи Лариной. Но не было и близко никаких призывов. Сама идея призывать к противоправным действиям для меня неприемлема», — сказал Соловьев.

«Венедиктов и «Эхо Москвы», по большому счету, начали травлю журналистов ВГТРК и меня лично. Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы. Пусть это остается на их совести. Хотелось бы им напомнить, как они себя вели, когда погибли наши товарищи на Донбассе, как они себя вели, когда рухнул самолет в Сочи. Хотелось бы просто им напомнить, что жизнь длинная, и у всех очень хорошая память», — угрожающе напомнил Соловьев.